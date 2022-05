Vertical in concerto a Fornaci Estate

L'isola delle Fornaci, la festa del 2 giugno porta sul palco i Vertical e Phill Reynolds in concerto.

I Vertical sono una band strumentale che, in 10 anni di attività, si è esibita in oltre 500 concerti in tutta Italia e all’estero.

I primi successi arrivano nell’estate del 1999 e nel 2000 quando vincono prima il rock contest Zanza e poi il Cramps Music Contest sostenuto dalla storica etichetta omonima.

Nel 2001 musicano una rassegna (Il suono del Silenzio) di film muti pornografici anni ‘20 al Teatro Busnelli di Dueville.

Nel 2002 suonano come support band di “The James Taylor Quartet”, storico gruppo inglese acid-jazz che ricontatta i Vertical nel Novembre 2003 e nell’Aprile 2005 per i concerti alla Gabbia di Bassano.

Sempre nel 2002 sono finalisti ad Arezzo Wave e si aggiudicano il primo premio Ferrock, aprendo il concerto dei Sud Sound System.

Durante il 2014 partecipano a diversi festival indipendenti assieme a band come Almamegretta, Daniele Sepe, Rosolina Mar, One Dimensional Man, East Rodeo, Take Away, O.G.M, WoraWoraWashington, SuperElasticBubblePlastic.

Ancora nel 2005 pubblicano il primo omonimo album in collaborazione con Cramps Records, e suonano come support band di James Brown nelle date di Genova e Treviso del tour del “Godfather of Soul”.

Nel 2007 sono fra i dieci finalisti dello Sziget Contest.

I Vertical hanno suonato all’interno del programma di VicenzaJazz nel 2005, 2009 e 2012.

02 giugno 2022 ore 16.00 - 23.00

