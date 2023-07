I "Roversi" ?"?s???o?? del Verena. Escursione tra malghe, pascoli, storie e leggende

Sabato 8 luglio 2023 Roana - Altopiano di Asiago

Escursione sull'Altopiano di Asiago, su un itinerario poco conosciuto ma ricco di fascino. Dopo il ritrovo ad Asiago seguiremo l'auto della Guida fino in località Ghertele da dove inizierà la nostra #escursione attraverso tipiche malghe, su stradine costruite durante la Prima Guerra Mondiale e attraverso lussureggianti pascoli di #montagna, ricchi di storia e leggende. Raggiungeremo uno splendido punto panoramico. Tutto l'itinerario si snoderà lungo ecopercorso sul versante nord del monte Verena, località conosciuta anche come i "roversi" del Verena.

Si attraverseranno zone colpite dalla Tempesta Vaia dove si parlerà delle problematiche del cambiamento climatico e delle conseguenze dirette sull'uomo e sull'ambiente.



RITROVO: 9:00 bar "Vecchia Stazione" Asiago via Stazione, 9

DURATA ESCURSIONE: giornaliera

DIFFICOLTA': ** medio

DISLIVELLO: 450 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio



ulteriori INFO: https://www.guidealtopiano.it/eventi



Escursione in collaborazione con Il Museo MuseoSibenAlteKomoine che nasce per salvaguardare e tramandare la storia e le tradizioni del nostro territorio.