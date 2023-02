Verena: ciaspolata, cena in rifugio e ritorno in motoslitta

Verena: ciaspole, cena in rifugio e motoslitta. Venerdì 24 Febbraio 2023 dalle 14:30 alle 22:30. Piacevole ciaspolata, ottima cena al rifugio Forte Verena e divertente rientro in motoslitta.

Il Monte Verena, con alla sua sommità l’omonimo forte (risalente al primo conflitto mondiale), è un luogo ricco di storia e natura.

Una meta ideale sia per la sua vicinanza alla pianura sia, allo stesso tempo, per la posizione super panoramica ed altamente suggestiva.

La ciaspolata al Monte Verena partirà dal parcheggio del Rifugio Verenetta.

L'escursione inizia salendo gradualmente prima su una comoda traccia nella neve per poi seguire una vecchia strada militare.

Percorreremo tratti “fuori traccia” immergendoci in un atmosfera particolarissima: il tramonto infatti colorerà il cielo mentre noi cominceremo a scoprire l’affascinante e misterioso mondo del bosco di notte.

Man mano che saliremo le pendenze si accentueranno leggermente fino a raggiungere i 2000 metri dove ancor oggi sorge la struttura del Forte Verena.

Posto sulla sommità del Monte Verena, questo forte fu un importantissimo caposaldo italiano durante le prime fasi della Prima Guerra Mondiale.

Dopo averne visitato la struttura ci aspetterà l’accogliente Rifugio Verena dov’è prevista la cena (alla carta da regolare direttamente con il rifugio).

Sarà il giusto intermezzo per respirare la particolare atmosfera della montagna d’inverno.

Al termine rientro alle macchine con la motoslitta.

Ciaspolata: difficoltà medio - dislivello positivo 450 m circa. L’itinerario con le ciaspole non prevede alcun tratto esposto e/o tecnico.

Il costo totale della ciaspolata in Verena è di 60€ a persona e comprende il servizio guida, ciaspole ed il rientro in motoslitta.

Cena alla carta al Rifugio Verena da regolare direttamente con il gestore della struttura!

Escursione non consigliata per ragazzi under 16.

LE GUIDE:

- MICHELE BOSCOLO PONTIN - NATURALMENTE MICHELE

Guida Ambientale Escursionistica

- GIULIO NICETTO

Guida Ambientale Escursionistica

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA o fino ad esaurimento posti disponibili

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS

Ora & Luogo di ritrovo: ore 14.30 Chalet Grizzly - Roana

Località verenetta, 36010 Roana VI

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha scriveteci!), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua/bibite(calde!) e snack, guanti, berretto, PILA o LAMPADA FRONTALE, ghettine per neve.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè (caldi), calzini di ricambio.