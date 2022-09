Verben, un treno di colori sulla strada della Vecchia Ferrovia

“Verben – un treno di colori” è la manifestazione autunnale del Comune di Roana, giunta alla sua quarta edizione. La kermesse si è ampliata in due week end: sabato 8 e domenica 9 ottobre a Roana; sabato 15 e domenica 16 ottobre a Canove, Cesuna e Treschè Conca.

Programma

Sabato 8 - La prima giornata inizia in concomitanza alla Sagra di Santa Giustina, in centro a Roana, proponendo giochi tipici di una volta per bambini e ragazzi, indovinelli ed estrazione premi, per concludere con lo stand gastronomico di bevande calde, torte secche e dolciumi.

Domenica 9 - La seconda giornata vedrà come protagonisti un gruppo di rievocatori che proporrà “i mestieri di una volta” e i mercatini tipici, dove sarà possibile acquistare prodotti autunnali e molto altro ancora.

Non mancheranno inoltre i laboratori per bambini (al mattino e al pomeriggio su turni); la possibilità di visitare e ammirare le vie del paese con dei giri in calesse e intrattenimento musicale con Ilaria Vellar; lo stand gastronomico con bevande calde, torte secche e castagne; indovinelli ed estrazione premi e uno straordinario spettacolo itinerante, studiato ad hoc per l’occasione adatto a tutti.



Il secondo fine settimana si sposterà nelle frazioni di Canove, Cesuna e Treschè Conca

gruppo di cornamuse,

mercatini artigianali e agro-alimentari,

escursioni guidate,

fattoria didattica,

mostra fotografica,

aperitivi

e l’immancabile Trenino di Vèrben, che porterà i passeggeri alla scoperta di angoli nascosti e poco conosciuti del territorio, attraverso la Strada della Vecchia Ferrovia.

E tante sorprese e novità.