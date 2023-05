Bassano bluespiritual band festeggia vent'anni di attività con Francesca Michielin

Venerdì 23 giugno alle ore 21:00, sul palco del TEATRO “TITO GOBBI” (Castello degli Ezzelini) di Bassano del Grappa la Bassano Bluespiritual Band (BBBand) condotta da Lorenzo Fattambrini festeggerà il proprio ventennale in Musica con il concerto celebrativo VENTI!



Ospite straordinario della serata sarà Francesca Michielin che festeggia un personale decennale di carriera dopo il fortunatissimo esordio ad X-Factor nel 2012, ricordando i primi appassionati passi nel mondo della musica cantata come giovane corista della BBB tracciando poi un proprio sentiero artistico straordinario ed originale.



Un concerto doppiamente celebrativo, dunque, nel quale il pubblico presente sarà travolto dal flusso di una vivace performance musicale con l’energia della BBB supportata da Francesca in inedita - ma originaria - veste da gospel-singer.



In programma alcuni dei brani “storici” della tradizione sacra afroamericana tratti dal repertorio - solo per citarne alcuni - dei Brooklyn Tabernacle Choir (I Bless Your Name, Made to Live for You, …) e The Richard Smallwood Singers (Total Praise) fino alle contaminazioni Soul ed R&B di Israel Houghton & New Breed (I’m Trading My Sorrows) e The Kurt Carr Singers (For Every Mountain).



Sarà ulteriormente emozionante lasciarsi accompagnare dalla ispirata voce di Francesca - quasi una preacher in His Eye Is On The Sparrow - che impreziosirà la festa BBB anche con alcune gradite sorprese.



Oltre al Gospel e al Soul non mancheranno nella scaletta brani originali BBB, musiche dei TOTO, persino riletture in chiave rock di musica medievale, per arrivare alle particolarissime versioni di 25 Febbraio (un omaggio a cappella dedicato alla cantautrice ospite) e de La Cura (dell’indimenticato Franco Battiato): il tutto confezionato su misura con gli arrangiamenti originali del direttore artistico Lorenzo Fattambrini.



Un concerto ricco e sontuoso per festeggiare “VENTI!” anni appassionati per la BBB che dal 2002, anno ufficiale nel quale il coro è stato costituito, ad oggi si è distinta come una delle realtà corali-strumentali di carattere moderno più interessanti tra quelle presenti sul territorio veneto.

venerdì 23 giugno 2023, ore 21:00

BASSANO dG (VI)

TEATRO “TITO GOBBI”

VENTI!

concerto celebrativo per il ventennale

della BASSANO BLUESPIRITUAL BAND

ospite straordinario:

FRANCESCA MICHIELIN

direttore

Lorenzo Fattambrini

in caso di maltempo

l’evento si terrà nella SALA “JACOPO DA PONTE”

Centro Giovanile



In fondo,

non sono gli anni della tua vita che contano,

ma la vita che hai messo nei tuoi anni.

Abramo Lincoln



BELIEVE, BLESS & BE HAPPY:

LE TRE B della BASSANO BLUESPIRITUAL BAND



Nata sotto lo slancio della musica Gospel ha poi sperimentato anche altri ambiti musicali: il repertorio si è infatti arricchito passando dai tradizionali brani di matrice afro-americana fino a sondare il pop, il rock, permettendosi anche alcune incursioni nella musica colta, in una caleidoscopica proposta musicale sempre entusiasmante e convincente, senza dimenticare di riservare uno spazio anche alla musica italiana.



I concerti proposti dalla BBBand sono contraddistinti dalle tre B: attraverso la fiducia in se stesso o in un dio (Believe! Credi!) l’uomo conquista una visione positiva della realtà dove il bene-dire (Bless!) si contrappone alla più facile lamentazione, creando così i presupposti per lasciarsi coinvolgere dalla gioia (Be Happy! Sii felice!).



Se promuovere la bellezza della musica e la cultura del canto corale è un aspetto importante della mission della BBBand, la solidarietà rappresenta sin dalle origini un aspetto altrettanto rilevante: la musica che dona gioia, serenità, energia si fa mezzo per aiutare gli altri per mettersi al servizio dei più deboli.



Con questo spirito nasce il progetto Grazie Gospel: due piccole parole che racchiudono l’impegno della BBBand di porsi al fianco delle Associazioni di Volontariato del territorio per dar loro visibilità ma soprattutto per raccogliere fondi che contribuiscano a realizzare programmi a valenza sociale importante, offrendo un riferimento sicuro ed una garanzia di successo. “VENTI!”, oltre alla parte celebrativa, conferma l’impegno sociale della BBB: parte del ricavato infatti verrà devoluto alle attività del CENTRO ANTIVIOLENZA "SPAZIO DONNA" dell'Associazione QUESTACITTÀ ODV di Bassano del Grappa.



Da settembre 2015 la Bluespiritual Band è condotta da Lorenzo Fattambrini il quale ha dato avvio ad una profonda ristrutturazione artistica del gruppo, rilanciando la BBB in un’ottica particolarmente attenta all’esecuzione corale e strumentale, curando in modo sempre più efficace l’assetto vocale e tecnico musicale, con proposte di grande impatto anche coreografico - grazie anche ad una sofisticata collaborazione con i team tecnici audio-luci - realizzando in questo modo eventi sempre più mirati sul piano musicale ed emozionale nonché ricchi di contenuti dal particolare spessore etico e culturale.



Il gruppo può avvalersi della presenza di valide ed efficaci voci solistiche, supportate da una band di grande generosità musicale composta da Alessandra Degetto (flauto), Filippo Stocco (pianoforte), Riccardo Bordignon (tastiere), Stefano Baggio e Zenone Dalla Gassa (chitarre), Roberto Bellotto (basso), Mirco Graziotto (percussioni) e Alessandro Cozza (batteria).



L’evento è patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa.



BIGLIETTI (NON NUMERATI):

INTERO: € 20

UNDER 14: € 15



PREVENDITE

PASTICCERIA DOLCE BASSANO

PIAZZA ZAINE, 14 | BASSANO DEL GRAPPA TEL. 0424 523875



PICK UP

VIA J. DA PONTE, 52 | BASSANO DEL GRAPPA TEL. 0424 523000



NB: L’accesso del pubblico alla sala sarà possibile a partire dalle ore 20:15. In caso di maltempo l’evento si terrà nella SALA “JACOPO DA PONTE” - Centro Giovanile.