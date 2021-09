Veneto felice: mostra di pittura contemporanea ad Asiago

Grande successo di pubblico e di critica per “Veneto Felice”, la mostra in corso ad Asiago presso il Museo Le Carceri. Espressione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale che ogni anno (siamo ormai alla settima edizione) va a premiare il quadro più significativo realizzato in Italia, la mostra verrà pertanto prorogata al 14 novembre.

L'Altopiano con il suo grande patrimonio storico è da sempre orientato verso la contemporaneità e sensibile all'Arte nelle sue molteplici forme e per queste ragioni è stata eletta quale sede più appropriata.

La mostra che ha come obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea trova così la via per potersi offrire a tutto l’ambito scolastico territoriale e non, di vario livello, per far conoscere lo stato dell’arte veneta con artisti di caratura nazionale e internazionale. La mostra sarà aperta tutti i venerdì, sabato e domenica con un variegato programma di visite guidate nonché di laboratori didattici per bambini, nonché su prenotazione infrasettimanale secondo le esigenze.

Dal 31 luglio al 14 novembre 2021

Orari:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00



Ingresso: €5,00 intero

€3,00 ridotto

Gratuito per i disabili e bambini fino ai 6 anni



Per accedere a qualsiasi tipo di evento all'aperto e al chiuso è obbligatorio esibire il Green Pass oppure un tampone con esito negativo entro le 48h.

Per maggiori informazioni potete contattatare lo IAT di Asiago: 0424462221

“Il Veneto è felice e io sono contento, la proroga al 14 novembre dimostra che l'idea alla base della mostra è stata compresa e accolta: un'identità veneta positiva che merita di essere valorizzata dall'arte contemporanea. Abbiamo ancora due mesi per godere delle opere di 15 artisti che, contro le circostanze di un periodo difficile, trasmettono serenità e bellezza. Mi sembra che sia questo il messaggio più apprezzato dai visitatori della mostra, mentre i critici hanno notato innanzitutto l'impegno per ristabilire una continuità con i secoli d'oro della pittura veneziana e veneta”, commenta così il curatore Camillo Langone anche ideatore del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale.

I partecipanti che con le loro opere e la loro presenza hanno animato la mostra finora: Fabio Bianco (Mirano 1971), Vanni Cuoghi (Genova 1966), Alessandro Fogo (Thiene 1992), Giuliano Guatta (San Felice del Benaco 1967), Matteo Massagrande (Padova 1959), Raffaele Minotto (Padova 1969), Nicola Nannini (Bologna 1972), Manuel Pablo Pace (Montecchio Maggiore 1977), Mauro Reggio (Roma 1971), Enrico Robusti (Parma 1957), Elisa Rossi (Venezia 1980), Marta Sforni (Milano 1966), Lorenzo Tonda (Fiesole 1992), Nicola Verlato (Verona 1965) + Nero/Alessandro Neretti (Faenza 1980).

“Il bello artistico in Veneto è ovunque, disseminato e compenetrato, quotidiano, in osmosi con la spettacolare scenografia naturale e urbana. - commenta entusiasta del contenuto e qualità delle opere realizzate Roberto Brazzale, sostenitore con i fratelli di questo secondo appuntamento ad Asiago - Viverci significa essere esposti al contagio della bellezza potendone diventare portatori, procreatori, moltiplicatori, fino nelle forme minute ed utili di un pezzo di arredamento, nel taglio di un capo spalla o nell’opera ben fatta di un artigiano”

Camillo Langone

Camillo Langone vive a Parma, dopo avere collezionato un buon numero di città (Potenza, Vicenza, Verona, Caserta, Viterbo, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, Trani…). Ha pubblicato dieci libri, fra i quali “Eccellenti Pittori. Gli artisti italiani di oggi da conoscere, ammirare, collezionare” (Marsilio). Scrive sul Foglio (sulle cui pagine ha inventato la figura del critico liturgico) e su Il Giornale, occupandosi in particolar modo di letteratura, architettura, enogastronomia, oltre che ovviamente di arte contemporanea

Brazzale Spa

Attiva nel mondo del latte già dal 1784, Brazzale Spa è la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell’Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni. Oggi il gruppo vanta sette insediamenti produttivi sparsi in tutto il mondo, in Italia, Repubblica Ceca, Brasile e Cina e impiega complessivamente oltre 800 dipendenti, per un fatturato complessivo, nel 2020, pari a circa 211 milioni di euro, di cui oltre un terzo esportato dall’Italia nel mondo. Opera sul mercato con i marchi: Burro delle Alpi, Burro Superiore Fratelli Brazzale, Zogi, Verena, Alpilatte, Brazzale, Silvipastoril e Gran Moravia.