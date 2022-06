Veneto Barbaro Festival: un film sulla natura, un concerto, il poeta Franco Arminio

Torna la rassegna VENETO BARBARO con tre appuntamenti imperdibili. Quest'estate il Festival che si svolge a Solagna e Valstagna mostrerà esperienze, e linguaggi che racconteranno, attraverso l’immagine cinematografica, la musica e la parola poetica, uno sguardo sul mondo. Uno spazio, per un futuro più equo e sostenibile, partendo da una riflessione sul focus di quest’anno: i paesi e i piccoli centri.

Venerdì 24 Giugno alle ore 20.30 al Cinema Teatro Valbrenta di Solagna.

In un tempo, il nostro, in cui l'umanità sta abbandonando i riti ancestrali che l'hanno guidata nel corso della storia, "Il monte interiore" rappresenta una sorta di fiaba sul significato profondo del rapporto di comunanza tra natura ed esseri umani.

Il film è stato presentato in concorso internazionale a Visions du Rèel 2020 e ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria Doc Laceno d'Oro 2020.

Sarà in sala il regista Michele Sammarco.

Venerdì 15 luglio – Piazzetta Brotto – Valstagna MARCUS GRIMM e il suo ensemble in concerto

Venerdì 9 settembre – Mat di Solagna Incontro con il poeta Franco Arminio