Venere/Adone di e con Danilo Giuva nel giardino del Teatro Astra

Il teatro diventa lo specchio delle sfide emotive e relazionali dei giovani con “Venere/Adone” di e con Danilo Giuva: lo spettacolo in programma nel giardino del Teatro Astra di Vicenza il 6/07/2024 alle ore 2130, è della Compagnia Licia Lanera in coproduzione con Teatro di Bari, con drammaturgia di Danilo Giuva e Annalisa Calice, colpisce dritto al cuore con i temi dell’amore. Lo spettacolo racconta il momento di scoperta che un adolescente vive per raggiungere la propria consapevolezza. Il cortocircuito emotivo dei primi momenti di innamoramento invita a trovare equilibrio tra essenza e percezione del sè.



Tutte le sere di spettacolo alle 19.30 apre AstraBistrò: gli spettatori potranno prendere un aperitivo, cenare (con la dinner box, su prenotazione), o fermarsi per un drink a fine spettacolo nel Giardino del Teatro Astra.



Venere/Adone è uno spettacolo del Festival Terrestri in viaggio- Festival dello spettatore curioso.

Un arcobaleno negli occhiali, il colore che viene esaltato dai fiori: l’immagine dell’illustratrice Cass Urquart rappresenta “Terrestri in viaggio

– Festival dello spettatore curioso”, la terza edizione de La Piccionaia che coinvolgerà bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Spettacoli serali, eventi pomeridiani, pièce teatrali per famiglie, centri estivi, Silent Play e una rassegna settembrina riempiranno l’estate vicentina, allargata anche in provincia.

Con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, “Terrestri in viaggio – Il festival dello spettatore curioso” è un progetto di rete, che coinvolge, oltre al Comune di Vicenza, anche il Comune di Valdagno, il Comune di Colceresa, il Comune di San Vito di Leguzzano, ed è partner del consorzio Carpino, finanziato dal bando Impetus nell’ambito del programma Horizon 2020 promosso dall’Unione Europea, e del progetto Take a Step, finanziato nell’ambito del programma europeo CERV.