Venerdì Storia. Incontri sul filo della memoria a Bassano

Torna Venerdì Storia. Incontri sul filo della memoria: una rassegna di incontri dedicati agli eventi più rilevanti della nostra storia, in programma alle ore 17:30 presso la Sala Chilesotti del Museo Civico. L'iniziativa è promossa dalla Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in collaborazione con le sezioni bassanesi delle associazioni A.N.P.I., A.V.L., 26 Settembre, ACLI e ANA e con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza (ISTREVI) “Ettore Gallo”.

Programma

? Venerdì 27 gennaio

Uno specchio dell’ambiguità italiana nella Seconda Guerra Mondiale. I lavoratori italiani in Germania 1938-1945

Con Brunello Mantelli (Università di Torino)

? Giovedì 2 febbraio

L’integrazione europea degli anni ’50 come esempio per l’Europa del futuro. La via tracciata dai Padri Fondatori e le prospettive di riforma dei Trattati

Con Giulia Rossolillo (Università di Pavia)

In collaborazione con il Movimento Federalista Europeo – sezione di Bassano del Grappa

? Venerdì 3 febbraio

Minaccia tedesca a Kabul 1915. Una missione impossibile in Afghanistan

Con Paolo Pozzato (storico), Francesco Ippoliti (Generale dell’Esercito italiano)

? Mercoledì 15 febbraio

Tra due mondi. Gorizia e le lotte per l’appartenenza nazionale 1945-1947

Con Alessandro Cattunar (storico)

? Venerdì 17 febbraio

Preludio al Ghetto di Venezia. Gli ebrei sotto i dogi (1250-1516)

Con Renata Segre (storica)

? Venerdì 24 febbraio

Est/Ovest. Il confine dentro l’Europa

Con Egidio Ivetic (Università di Padova)

? Venerdì 3 marzo

L’ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo

Con Francesco Pellegrini (ricercatore)

? Venerdì 10 marzo

L’oro di Venezia. La Serenissima e le sue foreste, un viaggio alle radici della storia di Venezia

Con Pio Baissero (Università di Udine)

? Venerdì 17 marzo

Il delitto Matteotti

Con Mauro Canali (Università di Camerino)

? Venerdì 31 marzo

L’URSS dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica 1945-1991

Con Andrea Graziosi (Università Federico II di Napoli)

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17:30 in presenza presso la Sala Chilesotti del Museo Civico, con accesso libero e gratuito. Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Biblioteca Civica, dove rimarranno disponibili.