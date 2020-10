Mese della prevenzione tumore al seno: incontro a Barbarano

𝙊𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 - 𝙢𝙚𝙨𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙞𝙡 𝙩𝙪𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙖𝙡 𝙨𝙚𝙣𝙤.



Da anni il Comune di Barbarano Mossano collabora con l'associazione ANDOS per sensibilizzare la comunità a questo importante tema.

Nella serata verrà presentato il 📖 libro "Fino a qui tutto bene" con l'autrice 𝗦𝗮𝗯𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗶, conosciuta anche nel ruolo dell'infermiera Jessica nella nota sit-com 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢.



💟 In questa occasione però, Sabrina racconta tutto quello che ha affrontato in un anno e mezzo di terapie, senza nascondere mai il dolore ma lasciando sempre aperta la porta alla speranza.

La presentazione sarà accompagnata dall'intervento della 𝘥𝘰𝘵𝘵.𝘴𝘴𝘢 𝘝𝘢𝘯𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘗𝘢𝘳𝘪𝘴𝘦, medico senologo presso la Brest Unit di Montecchio Maggiore.



➡ Ingresso libero con prenotazione obbligatoria qui: https://is.gd/YZ0Oab



Si raccomanda l'uso della mascherina.