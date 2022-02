Venerdì Gnoccolaro ai Castelli Giulietta e Romeo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Preparati con passione, seguendo la storia e la tradizione, utilizzando rigorosamente materie prime del territorio. L'ultimo venerdì di Carnevale si chiama “Venerdì Gnoccolaro”, è un’antica festa popolare veronese nata nel Cinquecento e tramandata fino ai giorni nostri. La tradizione prevede che in questo giorno si mangino gli gnocchi di patate, rigorosamente fatti in casa. E' la ricorrenza del Bacanàl del Gnoco e del Papà del Gnoco, e a Verona si svolgono ogni anno molti eventi per festeggiare.

Venere Gnoccolaro - Venerdì 25 febbraio 2022 dalle 20:00

Unica data, in onore della tradizione veneta del carnevale ai Castelli di Giulietta e Romeo

Menù

Aperitivo con Gnocco Fritto offerto

Dalle 20:30 in tavola

Gnocchi con trota salmonata affumicata e erba cipollina

Sorbetto di limone e sambuco

Gnocchi con ragóut di carne bianca

Gnocchi con fonduta di Morlacco e bacon croccante

Crostoli e frittelle di carnevale

Acqua compreso

Escluso il vino ed il caffe

23 € a persona

Sono esclusi vino, caffè e amari

Possibilità di riservare il tavolo

Info e prenotazioni al 0444 179 2115 o 347 9723896 (anche whatsapp)