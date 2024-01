Venerdì dei risotti: cena al Castello di Giulietta e Romeo

Ogni venerdì, fino all' 8 MARZO, presso il ristorante del Castello di Giulietta e Romeo ci sarà la serata dedicata ai risotti!

Sarà un percorso degustazione composto da tre portate, che varieranno ogni due settimane in base alla stagionalità e con un occhio al territorio e alla tradizione.

Il riso di Isola della Scala per i venerdì 26 Gennaio e 2 Febbraio avrà i seguenti condimenti

- Risotto al profumo di agrumi

- Risotto con broccolo fiolaro di Creazzo e formaggio Morlacco

- Risotto al tartufo dei Berici e zucca

saranno circa 500 gr a persona e nei 24 euro sono compresi sia acqua che coperto. Sono esclusi vino, caffè e dolci.

Per chi arriva tra le 20.00 e le 20.30 sarà offerto un calice di benvenuto con entrè. La cena inizia per tutti alle 20.30.

È obbligatoria la prenotazione, si possono chiamare i seguenti numeri:

04441792115 Castello



3479723896 Marco (anche con messaggio whatsapp)