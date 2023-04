Aperitivo tra le eccellenze dei vini a Vicenza

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.

Alla Proseccheria Enoteca Veneta le parole d'ordine sono naturale e artigianale: un luogo al centro di Vicenza che vi conquisterà con la sua selezione di vini pregiati e un menù gustosissimo. Non potrete non assaggiare i famosi spunciotti lasciandovi consigliare il miglior abbinamento di vino dallo staff del locale. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi.



Dress code: casual-elegante



Fascia di età: 55 - 70 anni



Orari: 19:00



Menu: Aperitivo alla carta



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Quota senza Vip-card donna: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto)

Sconti se porti degli amici