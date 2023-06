Veleno a colazione con Theama Teatro

Un' intrigante commedia brillante con epilogo a sorpresa. Una coppia si ritrova a colazione all'inizio dell’ennesima domenica di una convivenza vissuta con troppa routine. Viene subito alla luce il tentativo assurdo ma determinato della moglie di sopprimere il marito con un potente veleno.

In programma il 28/07/2023 alle 21:15 nel Giardino Teatro Spazio Bixio a Vicenza.

Theama Teatro

L'evento fa parte di Salotti Urbani - sezione Divertimenti Urbani, serate di intrattenimento e svago per arricchire le sere d'estate.



Salotti Urbani rassegna estiva 2023

realizzata per il Comune di Vicenza

a cura di Theama Teatro

in collaborazione con AGSM AIM