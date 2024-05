Valstagna selvaggia: escursione sull'alta via del tabacco tra boschi e borghi fantasma

ESCURSIONE IN CANALE DI BRENTA, SUI SENTIERI DELL'ALTA VIA DEL TABACCO



Si parte da Valstagna, splendido borgo affacciato sul fiume Brenta, per risalire il torrente omonimo e raccordarci con l'Alta Via del Tabacco, un percorso che si snoda sui fianchi dell'Altopiano dei Sette Comuni.



Ci si lascia alle spalle la civiltà odierna per seguire le tracce di un mondo rurale ormai passato, ma importante da ricordare e valorizzare



Ci si imbatte così in vecchi ruderi, resti di abitazioni aggrappate sui pendii più scoscesi che in alcuni casi formano delle borgate, e attraversiamo antichi terrazzamenti, fazzoletti di terra che un tempo ospitavano le piante del tabacco, oggi perlopiù ricoperti di vegetazione spontanea.



Questa è la Valstagna selvaggia, un itinerario a mezza costa in cui cultura e natura si intrecciano, senza dimenticare di regalarci splendidi scorci sulla vallata.



N.B. Possibilità di pranzare presso un ristorante della zona convenzionato (sconto del 10% sul menu, su prenotazione).



QUANDO: domenica 5 maggio 2024

Ore 9:00

Ritrovo presso piazza San Marco (Valstagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/XGDsyLwT2its6cPW8

DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 7 km, dislivello 490 m.

COSTI DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/valstagna-selvaggia/



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA