Escursione: La Valle dei Mulini di Lusiana

Dal paese Covolo di Lusiana l'escursione prosegue verso Valle di Sopra per entrare nel magico ed appartato mondo del torrente Chiavone Bianco. Nei secoli la forza dell’acqua che giunge dalle sorgenti meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, veniva qui usata attraverso diverse macchine idrauliche. Gli antichi mulini servivano per macinare il grano, i “pestarini” per brillare l’orzo, i magli per battere il ferro e la segheria per fare tavole e travi.

Qui dove il tempo sembra essersi fermato, i muretti a secco, le fontane, i capitelli e le mulattiere ci raccontano vite passate a stretto contatto con la Natura, guidati dal gorgoglio dell’acqua, attraversando ponticelli di legno e seguendo le tracce della fauna selvatica.

ll percorso della Valle dei mulini di Lusiana si snoda tra bellezze naturali e opere dell'uomo. Ci si rende subito conto di trovarsi in un'ambiente che conserva quasi integri gli elementi di un'antica organizzazione del territorio. Partendo da Valle di Sopra si raggiunge contrà Rigine dove un tempo c'erano 3 mulini e 1 pestarino . Ora si trova solo il pestarino che è visitabile all'interno. Da lì si prosegue e si attraversa un'altra caratteristica contrada dove si trovano resti di mulini e un forno comunitario per il pane. Si prosegue fino a Valle di Sotto dove si visitano, sempre all'interno, un vecchio mulino e un maglio. Ritorno a Valle di Sopra dove si visita il Museo delle contrade

DOMENICA 10/4/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00

INFO: prenotazione al 333 2339600 o via mail ad informazioni@museodilusiana.it

COSTO € 8,00 gratuito sotto i 10 anni

abbigliamento adatto ad un'escursione

rispetto delle normative covid vigenti