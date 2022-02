La preziosa Valle dei Mulini, la Grotta di San Bernardino e i covoli!

La Valle dei Mulini è sicuramente una delle "perle dei Berici". Per molti è un luogo incantato in cui il tempo si ferma. Ma non solo... la Grotta di San Bernardino è un complesso molto importante dal punto di vista storico-archeologico (e ne parleremo con Silvia, la nostra amata archeologa). Poco sopra, nel bosco, troveremo anche dei bei covoli, tra cui il famoso "covolo delle tette". Non mancheranno altre piccole sorprese!

SABATO 12/02/2022 ALLE ORE 14:00

Lunghezza: 8,5 km

Dislivello: 390 mt

Difficoltà: MEDIA - FACILE

Durata: 3,5 ore circa

Partenza: Chiesa di Mossano https://goo.gl/maps/QBENzFyxaDjaCRaH8

COSTO: 10 EURO

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:

LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361)

cell: 3409149681

*I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

NON E' RICHIESTO IL GREEN-PASS

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati).

ZAINO CON ACQUA E SNACK..

DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.