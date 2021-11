Emozioni in natura: la valle dei Mulini a Lusiana

Dal paese Covolo di Lusiana l'escursione prosegue verso Valle di Sopra per entrare nel magico ed appartato mondo del torrente Chiavone Bianco. Nei secoli la forza dell’acqua che giunge dalle sorgenti meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, veniva qui usata attraverso diverse macchine idrauliche. Gli antichi mulini servivano per macinare il grano, i “pestarini” per brillare l’orzo, i magli per battere il ferro e la segheria per fare tavole e travi.

Qui dove il tempo sembra essersi fermato, i muretti a secco, le fontane, i capitelli e le mulattiere ci raccontano vite passate a stretto contatto con la Natura. Dopo aver superato Valli di Sotto si passa davanti alla Chiesetta di Sant’Anna e di San Valentino dove è prevista una sosta per consumare il pranzo al sacco per poi riprendere l'escursione guidati dal gorgoglio dell’acqua, attraversando ponticelli di legno e seguendo le tracce della fauna selvatica.

Domenica 7 Novembre 2021 dalle 9.30 alle 15.30

Passeggiata guidata naturalistico culturale

META: Valle dei Mulini di Lusiana e Sant’Anna - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna, mulattiere, ponticelli di legno e qualche tratto di strada asfalta, raramente trafficata.

DA PORTARE CON SÉ: SCARPONI DA MONTAGNA, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole,cappellino, PRANZO AL SACCO!

