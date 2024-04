Valentina Casarotto presenta il romanzo "Diva d'acciaio, il caso Tamara de Lempicka"

Vita, amori, misteri e bugie della pittrice Tamara de Lempicka vengono svelati nel nuovo romanzo della scrittrice e storica dell’arte Valentina Casarotto, "Diva d’acciaio. Il caso Tamara de Lempicka", Gaspari Editore, 2023 (terzo premio "I Murazzi 2024" di Torino, finalista "Premio Fiuggistoria 2023" romanzo storico).

Nell’ambito della programmazione culturale del Comune e della Biblioteca di Lugo di Vicenza, la “Rassegna Quasi un filò – Conversazioni con autori a KM ø” ha inserito la presentazione del romanzo che ricostruisce la vita della pittrice più glamour degli anni ’20 intessendo una spy story nell’Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

Tamara de Lempicka è stata una donna eccentrica, spregiudicata, che è passata dall'infanzia dorata alla corte degli zar al matrimonio da favola, dalla fuga dalla rivoluzione russa in miseria ai difficili inizi come artista a Parigi.

Ricordata per gli amori saffici e la sua burrascosa relazione con Gabriele d’Annunzio, per un ventennio l’artista è stata la regina della mondanità parigina, una antesignana delle moderne “influencer”.

L’incontro sarà anche l’occasione per ammirare una carrellata dei dipinti e di foto d’epoca della pittrice.



Dialoga con l’autrice la giornalista Cinzia dal Brolo.



Appuntamento Venerdì 19 aprile 2024 ore 20,30

Nuova sala Civica, piano interrato

Municipio di Lugo di Vicenza, Piazza XXV aprile



Email: biblioteca@comune.lugo.vi.it