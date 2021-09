La Via della Pietra: passeggiate, spettacoli, sculture

La Via della Pietra: viaggio di forza, tenacia e cultura è un'iniziativa che ha come obbiettivo la valorizzazione dei territori di Montecchio Maggiore, Val Liona e Zovencedo, con particolare attenzione ai luoghi dove si estraeva e si lavorava la Pietra Tenera di Vicenza, materiale ampiamente utilizzato nella statuaria e nell’edilizia locale.



3 Pro Loco e 3 Comuni si sono riuniti in questo viaggio che si svolgerà in 2 Date: Domenica 12 e Domenica 19 Settembre.

Tante le iniziative e tanti i siti di interesse turistico e culturale da scoprire gratuitamente grazie ai percorsi guidati condotti dai ragazzi delle Pro Loco Alte Montecchio, Val Liona e Alti Berici.

Domenica 12 settembre,a Campolongo (Val Liona) e a Zovencedo, dalle 9:30 alle 19.30

Programma in Val Liona:

Piacevole passeggiata guidata attraverso il borgo di Campolongo alla scoperta dei suoi gioielli: la Chiesa di Sant’Andrea e Villa Dolfin Mistrorigo

Non mancheranno:

un accompagnamento musicale del Duo Lakmè

una proiezione di un video di una cava di pietra

una mostra di sculture dei ragazzi di Val Liona

tre artigiani all'opera con pietra, ferro e legno

Programma a Zovencedo:

Passeggiata guidata a Zovencedo alla scoperta di due bellissimi "ambienti" in pietra tenera di Vicenza: il Museo della Pietra “Cava de Cice” e la Casa Rupestre “Sengia Dei Meoni”

Potrete assistere a “La Sengia dei Meoni. Storie di vita di una casa di pietra”, una rappresentazione teatrale a cura di Ensemble Teatro, legata alle storie di vita delle persone che hanno vissuto in quella casa fino agli ’50.

Domenica 19 settembre a Montecchio Maggiore, dalle 9:30 alle 19.30

Programma a Montecchio Maggiore:

Percorso n.1: Visita al complesso ipogeo delle Priare e alla terrazza del Castello di Giulietta

Percorso n.2: Visita di Villa Cordellina Lombardi con i bellissimi affreschi di Giambattista Tiepolo

In Villa Cordellina potrete ammirare:

una mostra di sculture nei rustici in pietra tenera di Vicenza

uno scultore all'opera: Emanuel Zoncato

i giardini segreti con le sculture antiche in pietra tenera

La giornata si concluderà con un concerto di musica classica nel parco della Villa alle ore 19:00. I siti delle Priare e di Villa Cordellina saranno collegati dal trenino “Puffetto” (biglietto: 2,00 €) con biglietteria a partenza dal parcheggio di Villa Cordellina (Via Lovara).

INFORMAZIONI:

Prenotazione OBBLIGATORIA

Si richiede il GREEN PASS

La partecipazione alle visite è GRATUITA

Orari visite in ciascun sito:

MATTINO: 9:30 - 11:00 - 13:30

POMERIGGIO: 15:00 - 16:30 - 18:00

Durata visite: un'oretta per ciascun percorso

PRENOTAZIONI:

info@prolocoaltemontecchio.it

340-0796224 (LUN-VEN 16:00/19:00) oppure INVIARE UN WHATSAPP