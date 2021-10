Valdagno Ottobre Rosa: incontri e il Parco La Favorita si tinge di rosa

Dodici serate informative, sei passeggiate in rosa, quattro open day. E ancora: una cena di gala, un simposio internazionale di danza, uno spettacolo musicale e l’illuminazione straordinaria di alcuni monumenti o palazzi storici del Vicentino. Si presenta con questo ricco menu la nuova edizione dell’Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione della salute della donna.

Il Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, promotore cardine della campagna, da quest'anno ha raccolto la collaborazione eccezionale degli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza.

L’Ottobre Rosa 2021 è realizzato con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza, delle Città di Montecchio Maggiore, Arzignano, Lonigo, Valdagno, Vicenza, dei Comuni di Barbarano Mossano, Costabissara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Noventa Vicentina e Pojana Maggiore, nonché del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

A Valdagno

Martedì 19 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso l’Ospedale di Valdagno (4° piano day service di area medica) è in programma un Open day dal titolo “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere e prevenire.” curato dalla Dr.ssa Catia Cattelan, medico geriatra presso il San Lorenzo di Valdagno.

Giovedì 28 ottobre 2021, alle 20.30 in Sala Soster di Palazzo Festari il Dr. Rinaldo Zolin, medico responsabile degli screening oncologici presso l'Ospedale di Montecchio Maggiore, curerà l'incontro "Screening oncologici: gli alleati della diagnosi precoce”. A seguire, la Dr.ssa Anna Racasi, medico ginecologo Ospedale di Arzignano tratterà il tema "Vivere la fertilità e la sessualità durante e dopo la malattia”.

Per l'intero mese di ottobre, inoltre, Valdagno illuminerà di rosa le balaustre e la scalinata centrale del Parco La Favorita

Le serate informative e gli open day prevedono la prenotazione obbligatoria contattando lo 0444 708119 o scrivendo a info@andosovestvi.it.

L’accesso è consentito solo con green pass.

"L'Ottobre rosa - spiega l'Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Tiziana De Cao - è una di quelle campagne fondamentali per ricordare quanto sia preziosa la prevenzione in termini di salute personale e delle comunità. Attraverso una intensa attività informativa, con l'intervento di chi tutti i giorni si occupa di prevenzione, ma anche trattamento e cura di diverse patologie e forme tumorali che colpiscono in particolar modo le donne diventa, possiamo tutti collaborare a diffondere la cultura della prevenzione e dell'adozione di stili di vita sani e consapevoli. Un grande ringraziamento va ad Andos per il costante e prezioso lavoro di sensibilizzazione che svolge quotidianamente."

Il Codice Europeo contro il Cancro

1. Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco

2. Rendi la casa libera dal fumo. Sostieni le politiche che promuovono un ambiente libero dal fumo sul posto di lavoro

3. Attivati per mantenere un peso sano

4. Svolgi attività fisica ogni giorno. Limita il tempo che trascorri seduto

5. Segui una dieta sana: consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura; limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di zuccheri e grassi) ed evita le bevande zuccherate; evita le carni conservate; limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad elevato contenuto di sale

6. Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro è meglio evitare di bere alcolici

7. Evita un'eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini. Usa protezioni solari. Non usare lettini abbronzanti

8. Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti dall'esposizione ad agenti cancerogeni noti

9. Accerta di non essere esposto a concentrazioni naturalmente elevate di radon presenti in casa. Fai in modo di ridurre i livelli elevati di radon

10. Per le donne: l'allattamento al seno riduce il rischio di cancro per la madre. Se puoi, allatta il tuo bambino; la terapia ormonale sostitutiva (TOS) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro. Limita l'uso della TOS

11. Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi di vaccinazione contro l'epatite B (per i neonati), il papillomavirus umano (HPV) (per le ragazze)

12. Partecipa a programmi organizzati di screening per il cancro: del colon-retto (uomini e donne), del seno (donne), del collo dell'utero (donne)