Valdagno: mercato agricolo in Oltreagno

Il mercato agricolo si svolge il sabato nei banchi di Oltreagno, lungo Viale V.E. Marzotto, tra via Puccini e Viale Duca D'Aosta (chiusi al traffico per dare più libertà alle passeggiate) a Valdagno. Ogni sabato dalle 8 alle ore 12:30.

Un'iniziativa importante per i piccoli produttori, che serve ad accorciare la filiera d'acquisto.

Un modo per stare all'aria aperta e conoscere i produttori di zona.