Valdagno: Creatività selvatica

Quattro sabati per conoscere quattro giovani valdagnesi in tutta la loro Creatività Selvatica:

sabato 08 maggio, ore 11:00 - Nicole Massignani ci presenta le sue poesie;

sabato 15 maggio, ore 11:00 - Cecilia Penzo ci presenta il suo "Un sacchetto di patatine e le dita unte di poesia";

sabato 22 maggio, ore 11:00 - Ascoltiamo gli scritti di Matilde Sonetti;

sabato 29 maggio, ore 11:00 - Ginevra Mecenero ci presenta i suoi fumetti.

Una breve intervista e una chiacchierata per scoprire da dove nasce la loro creatività e il desiderio di condividerla con un pubblico.

Uno spazio per conoscere adolescenti creativi e per premiare il loro coraggio di volersi mettere in gioco.

Gli incontri si svolgeranno presso il Parco di lettura della Biblioteca Civica.

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno presso la Galleria Civica.

Prenotazione obbligatoria allo 0445-424545

oppure inviando una mail a: prestito@comune.valdagno.vi.it