Valbrenta formato famiglia: passeggiata botanica per genitori e attività in fattoria per bambini a Valstagna

GENITORI IN PASSEGGIATA (BOTANICA) E BAMBINI IN FATTORIA!

Un’emozionante avventura per adulti e bambini, per riscoprire la magia della Valbrenta con i suoi paesaggi terrazzati e i suoi panorami mozzafiato.

Una mattinata in cui i genitori potranno godersi una piacevole escursione guidata mentre i più piccoli esplorano la fattoria immergendosi nella vita rurale e nel mondo delle api.

Mamme e papà (ma anche altri familiari!) percorreranno il Sentiero delle Api alla scoperta delle piante selvatiche insieme alla guida Andrea Costantini Alimurgista, imparando a riconoscerle e scoprendo i loro utilizzi.

I bambini, nel frattempo, passeranno la mattinata in fattoria: cammineranno tra le coltivazioni, faranno visita alla casa sensoriale delle api per sentire il profumo dell’arnia e osservare gli insetti al lavoro, sperimenteranno la vita del contadino nell’orto didattico.

All’ora di pranzo, genitori e bambini si riuniranno per un picnic sui terrazzamenti dell’azienda agricola.

Infine, prima di salutarci ci attende una degustazione offerta dai Barchi a base di prodotti propri (confetture, miele, giardiniere).



N.B. Le attività in fattoria sono rivolte a bambini/e dai 4 ai 10 anni. Fratelli e sorelle più grandi potranno partecipare all'escursione con i genitori.



QUANDO: sabato 11 maggio 2024

Ore 9:30

Ritrovo presso località San Gaetano (Valstagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/gHXaNmAqcmzwSeDx7

DURATA: circa 5 ore, soste e picnic finale inclusi

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 3 km, dislivello 100 m.

COSTI PASSEGGIATA BOTANICA (adulti) € 15,00

ATTIVITÀ IN FATTORIA DIDATTICA (bambini) € 5,00

DEGUSTAZIONE FINALE OFFERTA dall'azienda agricola I Barchi

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, pranzo al sacco, abbigliamento a strati, giacca antipioggia, telo da picnic

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima tramite whatsapp - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/valbrenta-formato-famiglia-passeggiata-botanica-2/



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA