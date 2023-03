Valbrenta: escursione da Campese all'eremo di San Bovo lungo l'alta Via del Tabacco

Partendo da Campese, località che si affaccia sulla riva destra del Brenta, si costeggia per un primo tratto il fiume per poi raccordarci con l'Alta Via del Tabacco. Immersi nel bosco si raggiunge l'antico Eremo di San Bovo, affascinante chiesetta affacciata sulla valle, per poi attraversare la contrada di Caluga, borgo adagiato sul crinale che divide il bassanese dai colli di Marostica.

Il percorso, come sempre, sarà intervallato da racconti di natura e storia locale.

ESCURSIONE NEL CANALE DI BRENTA SULLE PENDICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

QUANDO: domenica 26 marzo 2023

Ore 9:15

Ritrovo presso il parcheggio S. Croce di Campese (frazione di Bassano del Grappa) | link Maps: https://goo.gl/maps/GjpxkP5aCFfwh1ms5

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 320 m.

COSTI DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

In fase di prenotazione si prega di comunicare il numero di partecipanti fornendo, per ogni adulto, i dati per la fatturazione:

- nome e cognome

- codice fiscale

- indirizzo di casa

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)