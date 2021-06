Escursione nell'altopiano di Asiago: paesaggi della Val Moltrina

Splendida escursione tra boschi, pascoli e antiche contrade della Val Moltrina, nella parte meridionale dell'Altopiano di Asiago.

Percorreremo sentieri poco battuti, fuori dalle solite rotte turistiche, per assaporare una montagna autentica e silenziosa.

ESCURSIONE PANORAMICA NELL'ALTOPIANO DI ASIAGO



QUANDO e DOVE: domenica 13 giugno 2021

Ore 08:45 | Ritrovo presso Piazza San Marco (Conco, no Venessia) | link Maps: https://goo.gl/maps/Ms87hUmJyyJitjgj9



DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 5,5 km, dislivello 350 m.



💰 COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua e uno snack, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati.



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

📧 chiara.guidanatura@gmail.com

☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.



#conco #altopianodiasiago #trekkingveneto #escursioni

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...