Val Lastaro e Monte Frolla, escursione sul margine meridionale dell'altopiano di Asiago

Val Lastaro: una vallata dai profili dolci ci attende in questo pomeriggio dedicato alla natura altopianese, attraverso faggete maestose e pascoli fioriti. Dal monte Malcroba al monte Frolla passando per il valico Le Porte, un itinerario immersi in un paesaggio rasserenante, con ampi panorami verso sud.

ESCURSIONE SUL MARGINE MERIDIONALE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

QUANDO: mercoledì 26 aprile 2023

Ore 15:00

Ritrovo presso il parcheggio di Malga Verde | link Maps: https://goo.gl/maps/P5sdvM1dw77YyNC7A

DURATA ESCURSIONE: 3 ore circa, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 280 m circa.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 11.00 del giorno stesso (o fino ad esaurimento posti) via whatsapp/sms o email:

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA