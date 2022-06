Val Lastaro e Monte Frolla: escursione sul margine meridionale dell'altopiano di asiago

Indirizzo non disponibile

Val Lastaro: una vallata dai profili dolci ci attende in questa mattinata dedicata alla natura altopianese, attraverso faggete maestose e pascoli fioriti. Dal monte Malcroba al monte Frolla passando per il valico Le Porte, un itinerario immersi in un paesaggio rasserenante, con ampi panorami verso sud. Possibilità di pranzare presso Malga Verde.

ESCURSIONE SUL MARGINE MERIDIONALE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

QUANDO: mercoledì 15 giugno 2022

Ore 9:00

Ritrovo presso Malga Verde | link Maps: https://goo.gl/maps/P5sdvM1dw77YyNC7A

DURATA ESCURSIONE: 3 ore circa, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 8 km, dislivello 280 m circa.



COSTO DELL'ESCURSIONE € 15,00



QUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento idoneo alla stagione, giacca antipioggia, cappellino e crema solare.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche