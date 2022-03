Val Formica e la magia dell'Alta Montagna

D’estate è una delle zone più apprezzate per l’alpeggio ed ancor di più per i prodotti delle malghe. Durante la stagione invernale diventa una delle mete più facili dove vivere il fascino dell’alta montagna con tutto ciò che comporta: panorami mozzafiato, cime innevate, boschi incantati!

Montagne che a causa della presenza dell’uomo e dei mutamenti climatici che ben conosciamo, sono sempre più fragili ed effimere, ma ci regalano ancora silenzi e sguardi che profumano di Infinito..

Domenica 6 Marzo 2022 dalle 9.30 alle 12.30

Ciaspolata guidata naturalistico- culturale con punti panoramici eccezionali.

RITROVO: ore 9.30 al parcheggio del Rifugio Val Formica - Localita' Cima Larici Asiago VI

META: Val Formica e Loc. Larici - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

A seconda dell’innevamento presente si tratterà di un’escursione a piedi o con l’ausilio di ciaspole.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate.

Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, la lunghezza non supererà gli 8 km.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

https://goo.gl/maps/bHWoxGsivhoUj4fT7

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.