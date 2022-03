Val Dassa misteriosa, tour fino al Buco delle Danze

Escursione affascinante e misteriosa attraverso uno dei luoghi più remoti dell’Altopiano, dove la natura prorompente si accompagna a leggende antiche e senza tempo. La Val Dassa, stretta e tenebrosa fenditura ci accompagna in un viaggio fatto di ataviche presenze e storie millenarie. Streghe e demoni ci accompagnano in questa escursione fino al Tanzerloch, il buco delle danze, una profonda fenditura nella terra su cui aleggiano ancora storie di Sabba e stregoneria. Il tutto condito da boschi incontaminati e la presenza di numerosi animali selvatici raramente disturbati dalla presenza dell’uomo. In questo luogo hanno il loro habitat naturale cervi e camosci che non è raro incontrare lungo il sentiero!

DOMENICA 13/3/2022 ALLE ORE 09:30

Magical Mystery Tour - attraverso la valle misteriosa al Buco delle Danze

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

Appuntamento: Parcheggio di Camporovere

Dislivello: 450 m

Lunghezza: 8 km

Pasti: pranzo al sacco (non incluso)

Costo: €15 a persona

Note: La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare: pranzo al sacco,borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica