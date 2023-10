Vajont: a 60 anni dal disastro, orazione civile al Teatro Astra

Trent’anni fa Il racconto del Vajont era la voce e il corpo di Marco Paolini. La sera di lunedì 9 ottobre 2023, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, diventerà «Vajonts 23» azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in 150 teatri in Italia e in Europa.

Lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 20,45 al Teatro Astra di Vicenza, la Piccionaia. Il Centro di Produzione Teatrale, propone il testo curato da Marco Paolini.

In anteprima per la stagione “Terrestri?”, va in scena Vajonts, la narrazione per coro popolare con gli artisti di La Piccionaia Diego Dalla Via e Paola Rossi, lo scrittore e divulgatore Daniele Zovi e i ragazzi della Non-Scuola di Caldogno, il laboratorio locale di pratica pedagogica e teatrale che il Teatro delle Albe di Marco Martinelli offre come esperienza formativa rivolta agli adolescenti in relazione con associazioni e istituzioni, guidati da Francesco Caccin.

Lo spettacolo

Il testo di partenza sarà Vajont 9 ottobre ’63 – Orazione civile di Marco Paolini, nella rielaborazione eseguita insieme a Marco Martinelli appositamente per l’evento corale VajontS, con la quale dialogheranno alcuni frammenti di memoria dell’alluvione di Vicenza del 2010. Il coro civile dei ragazzi della Non Scuola di Caldogno creerà la narrazione di base su cui si inseriranno gli interventi dello scrittore ed esperto di foreste Daniele Zovi, dei drammaturgi ed attori Paola Rossi e Diego Dalla Via, entrambi coinvolti in diversi progetti teatrali sul tema dell’equilibrio tra uomo e ambiente.

Lo spettacolo inizierà in contemporanea con tutti gli altri spettacoli realizzati dai molti teatri italiani che hanno aderito e poco prima delle 22:39 (orario della tragedia) si fermerà in simultanea con tutte le produzioni, per ripercorrere, in un ideale abbraccio tra tutti i teatri, gli interminabili secondi dell’arrivo della valanga d’acqua a cancellare il paese di Longarone. Al Teatro Astra di Vicenza e il Teatro Villa dei leoni di Mira (VE).

lun 9 ottobre 2023, 20:45

curato da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli

coordinamento artistico Carlo Presotto

con Diego Dalla Via, Paola Rossi, Daniele Zovi

e con i ragazzi della Non-Scuola di Caldogno, guida Francesco Caccin

produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale

VajontS 23 è un progetto di Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo

realizzato da Jolefilm in collaborazione con Fondazione Vajont