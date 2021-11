Utilizzo consapevole dei dispositivi elettronici e dei social da parte degli adolescenti e preadolescenti

I dispositivi elettronici, smartphone in primis, danno un senso di libertà, indipendenza e sicurezza. Sono strumenti sempre a portata di mano e i ragazzi li usano incessantemente perché consentono loro di essere connessi a internet e ai social, di comunicare rapidamente, di utilizzare le numerose app disponibili, di giocare, guardare video e ascoltare musica. Tuttavia, l'utilizzo compulsivo o scorretto comporta molteplici rischi, tra cui l'accesso a contenuti non adatti e talvolta decisamente pericolosi. Un altro possibile rischio è che gli adolescenti diventino "assenti" nei legami amicali e familiari e disimparino a trasmettere le loro emozioni in modo adeguato. Questo incontro introduttivo fornirà suggerimenti e strumenti utili per aiutare a condividere con i ragazzi un uso consapevole dei dispositivi.

L'incontro si terrà il 4/11/2021 a Villa Lattes a Vicenza.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass), in ottemperanza alle disposizioni vigenti (Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105)

