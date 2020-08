Uriah Heep: concerto tributo alla celebre band degli anni '70

A cinquant'anni dal primo album dei musicisti vicentini fan della band inglese Uriah Heep presenteranno il meglio della band che è entrata nella storia della musica. Questo formidabile gruppo, uno dei più significativi nell’ambito della storia del Rock britannico, è stato costituito a Londra tra il 1969 e il 1970 e l’album di debutto, l’indimenticabile “…Very ‘Eavy …Very ‘Umble“, è stato pubblicato nel 1970. La band londinese ha un nome letterario - Uriah Heep è un personaggio di “David Copperfield”, romanzo partorito dal genio di Charles Dickens -, i cinque componenti trovano in Italia negli anni '70 terreno fertile per il loro hard rock con sfumature prog e blues. Venerdì sera all'Osteria di Fara ci sarà un omaggio alla musica della celebre formazione, alle atmosfere dark che influenzarono il rock, dal prog all'heavy metal, stili in cui gli Uriah Heep hanno messo il loro magico zampino.

