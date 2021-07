Indirizzo non disponibile

“Pietro Cecato era un uomo carico di passioni e di energie senza limiti. Oltre alla fabbrica ha contribuito a costruire la chiesa, l’asilo, le strade e le case di Alte. La sua morte prematura, a 51 anni, ha interrotto il suo sogno di fare di Alte una grande città. Abbiamo il dovere di ricordarlo come un uomo di valore per quanto ci ha lasciato”.

Anche quest’anno la Pro Loco Alte Montecchio partecipa al tradizionale Bando Palco Libero della città di Montecchio Maggiore.

In collaborazione con la compagnia teatrale “La Filigrana”, verrà raccontata la storia di Pietro Ceccato, industriale di successo, imprenditore eclettico e vulcanico, che ha costruito e dato il nome alla città di Alte.



11 luglio, Pro Loco Alte Montecchio e Compagnia Teatrale “La Filigrana” presentano: “Uomini che sognavano in grande: Pietro Ceccato / Alte Ceccato - Un sogno di città!”

Lo spettacolo avrà luogo alle ore 20.30 presso Piazza San Paolo ad Alte Ceccato.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 luglio ore 19.00. Posti a sedere limitati

Pietro Ceccato è deceduto non ancora 51enne il 6 gennaio del 1956 in seguito ad malattia. Una morte prematura che non ha permesso all’imprenditore, dopo averlo avviato, di portare a compimento il suo progetto di cittadella dove dovevano trovare posto opere anche di interesse pubblico e sociale.

.Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19 (distanza di sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale).