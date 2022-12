Unico, il mercato del fatto a mano a Vicenza, edizione natalizia

Unico il mercatino del fatto a mano è in programma per la prima volta a Vicenza nel periodo natalizio, il 17-18 dicembre 2022.

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce, con 55 espositori-creativi provenienti dal nord Italia.

L’approssimarsi delle feste rende questa occasione “unica” per fare dei regali, con una grande varietà di proposte presentate per la stagione autunnale-invernale, con l’esaltazione dei materiali naturali. Inoltre verranno proposte piccole produzioni uniche o a tiratura limitata, che rinnovano la tradizione artigianale.

A "Unico- Il Mercato del fatto a mano" si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Parteciperanno, tra gli altri, Elisa e Antonello di Zontoclip che hanno iniziato la loro attività collezionando scatole di latta da cui creano pezzi da collezione, lampade, orologi e diorami. Paola Pennacchio di Officina 925, dalla provincia di Varese, propone gioielli in argento, realizzati con raffinate tecniche artigianali, tra cui la cera persa.

Tra gli espositori c’è Ar lab con le creazioni in vetro di Anna Roman, che ha trasformato il mosaico in bijoux da indossare: piccoli animali, cuori, fiori, mani di Fatima e geometrie.

L’artista Amos Loffreda firma opere dipinte ad olio che raffigurano animali ed elementi naturali, così come le serie pittoriche dedicate alla figura femminile, traendo anche ispirazione dalla cultura e la pittura giapponese.

Milena Pelus, con la sua abilità nel lavorare il legno, crea composizioni tridimensionali ispirate al mondo animale, in particolare a quello marino.

Daria Cappelli, alias Sara Monteverdi, propone cappelli che prendono spunto dalla Parigi degli anni ’20 così come da Camden Town degli anni ’80, giocando con tessuti colorati e tessuti in lana. Dalla provincia di Grosseto, Montis Pescalis di Claudio Pisapia porterà le sue ceramiche artistiche, tra cui il bucchero (ceramica nera e lucida di derivazione etrusca) e i flauti musicali. I visitatori potranno riscoprire il piacere di abiti confezionati anche su misura, con le creazioni per grandi e piccoli della sartoria Come una volta così come con quelle presentate da Bisous by Marisa di Eugenia Bonafè, abitini per bambini di tutte l’età vi incanteranno per qualità dei tessuti e sapienza costruttiva.

VICENZA SABATO 17 & DOMENICA 18 DICEMBRE UNICO IL MERCATO DEL FATTO A MANO