Una serie di incontri di donne per le donne

La Rete di donne per le donne organizza una seri di incontri gratuiti che si terranno presso l'ex Casa del Fascio a Barbarano per accompagnare e sostenere ogni donna, per poter creare un contatto, un ascolto consapevole e una relazione autentica.

Programma

NON SOLO PAROLE

23 ottobre ore 20.30 - 22.00

a chi è rivolto:a tutti

Comunichiamo più di quanto diciamo con le parole: introduzione alla comunicazione consapevole.

con Elena Arreghini, Counselor Filosofica



ALIMENTAZIONE... CICLICA! CONSIGLI DI ALIMENTAZIONE PER LE DIVERSE FASI DEL CICLO MESTRUALE

Lunedì 9 novembre ore 09.30 - 11.00

a chi è rivolto: tutte le donne, dal menarca alla menopausa

Viaggio alla scoperta delle fasi del ciclo mestruale, per comprendere la nostra natura di donna ciclica e l'importanza di associare una corretta alimentazione per ogni diversa fase.

con Paola Salgarelli, Biologa Nutrizionista e Laura Sofia Cariolato, Moon Mother e Custode del Grembo



STARE BENE A PARTIRE DA CIÒ CHE CI FA STARE MALE

Giovedì 19 novembre ore 18.00 - 19.30

a chi è rivolto: a tutti

Riconoscere le scelte e i comportamenti che ci fanno soffrire come punto di inizio verso il cambiamento e la scoperta delle parti più vitali di noi.

con Alessia Verona, Psicologa e Psicoterapeuta



ALLA SCOPERTA DELLE TUE POTENZIALITÀ

Giovedì 10 dicembre ore 18.30 - 20.00

a chi è rivolto: a tutti

Scopriamo quali sono le potenzialità dominanti che ci accompagnano nel nostro percorso di felicità.

con Beatrice De Filippis, Coach Umanista e Formatrice

ORIENTAMENTO E VOCAZIONE: SCOPRI LE TUE PASSIONI PER ESSERE FELICE

Giovedì 21 gennaio ore 18.30 - 20.00

a chi è rivolto: a tutti

Alla scoperta di cosa ci rende felici, cosa ci piace, in che ambito, quali sono le nostre peculiarità e potenzialità che ci permettono di orientarci nella ricerca della nostra vocazione.

con Beatrice De Filippis, Coach Umanista e Formatrice

COME AVER CURA DI SÉ QUANDO ASSISTIAMO UN MALATO DI ALZHEIMER

Giovedì 28 gennaio ore 18.30 - 20.00

a chi è rivolto: tutti coloro che si prendono cura di una persona affetta da decadimento cognitivo (Alzheimer, demenza vascolare ecc.)

Alla scoperta dei punti di forza che ogni persona mette in atto per prendersi cura non solo del proprio caro, ma anche di se stesso.

con Alessia Verona, Psicologa e Psicoterapeuta e Beatrice De Filippis, Coach Umanista e Formatrice

QUANDO L'AMORE È COMPLICATO

Giovedì 18 febbraio ore 18.00 - 19.30

a chi è rivolto: a tutti

Perché scegliamo partner “sbagliati” e relazioni difficili e da dove possiamo iniziare per cambiare il copione della nostra vita.

con Alessia Verona, Psicologa e Psicoterapeuta

PREFERISCI AVERE RAGIONE O ESSERE FELICE?

Venerdì 26 febbraio ore 20.30 -22.00

a chi è rivolto: a tutti

Riconoscere e trasformare le credenze autolimitanti per avere la padronanza di sé.

con Elena Arreghini, Counselor Filosofica

RITRATTO DI DONNA

Lunedì 8 marzo ore 10.00 - 12.30

a chi è rivolto: donne di tutte le età

Servizio fotografico di ritratto per tutte le donne.

con Beatrice Milocco, Fotografa

AMORE E CORAGGIO: LE VIRTÙ PER REINVENTARSI DOPO LA NASCITA DI UN FIGLIO

Giovedì 18 marzo ore 18.30 - 20.00

a chi è rivolto: madri che hanno dovuto lasciare il lavoro

Come riprogettare la nostra vita professionale partendo dalle virtù di Amore e Coraggio

con Beatrice De Filippis, Coach Umanista e Formatrice

IO & TE

Martedì 20 aprile ore 10.00 - 12.30

a chi è rivolto: mamme e figli

Servizio fotografico di ritratto per mamma e figli.

con Beatrice Milocco, Fotografa

PRENDITI CURA DI TE: UN ALTRO MODO PER INTENDERE LA SALUTE

Venerdì 23 aprile ore 18.00 - 19.30

a chi è rivolto: a tutti

Salute intesa come ricerca attiva di un equilibrio tra corpo, mente e spirito, attraverso movimenti fluidi, dolci e armonici, adatti a ogni fascia di età.

con Anna Magaraggia, Naturopata e Ideatrice RSE e Margherita Palmieri, Personal Trainer e Insegnante di Stretching Energetico dei 5 Elementi

VOCI DI MAMMA

Giovedì 6 maggio 18.00 - 19.30

a chi è rivolto: donne in attesa, mamme, donne che desiderano un figlio

Un incontro per esplorare e condividere insieme le gioie ma anche le paure, i dubbi e le emozioni indicibili che invadono i pensieri delle mamme.

con Alessia Verona, Psicologa e Psicoterapeuta

ASCOLTARSI PER ASCOLTARE

Venerdì 14 maggio ore 18.00 - 19.30

a chi è rivolto: future mamme, futuri papà, neomamme, neopapà (possibilità di portare i bambini con sé)

Introduzione alla relazione autentica col tuo bambino a partire dall’ascolto di sé.

con Margherita Palmieri, Insegnante di Massaggio Neonatale e Elena Arreghini, Counselor Filosofica

