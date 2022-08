Una sera con Palladio a Vicenza: visita guidata

Un itinerario serale tra le vie, le piazze e i monumenti più significativi del centro storico di Vicenza. Seguendo, come filo conduttore, la vita e la carriera di Andrea Palladio: i luoghi e gli anni della sua formazione, gli incontri che hanno trasformato lo scalpellino Andrea di Pietro in uno degli architetti più importanti della storia, i suoi capolavori e le vicende familiari, fino agli ultimi, misteriosi, giorni di vita. Attorno a lui, si muove una città in piena trasformazione, vivace, ricca e al tempo stesso inquieta e violenta. E che in quegli anni si afferma come uno dei centri più dinamici della Repubblica di Venezia e del Rinascimento italiano.



SABATO 13 AGOSTO | ORARI e TURNI

1° turno: ore 18.00

2° turno: ore 19.45

3° turno: ore 21.30



DURATA: 1h30 circa



RITROVO: Piazza Matteotti, Vicenza



CONTRIBUTO: 12€ ADULTI / 5€ RAGAZZI fino a 16 anni



