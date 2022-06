Una sera al parco Retrone con Paolo Stella

Domenica 3 luglio, alle 18:30 presso l'aula didattica all'aperto del Parco Retrone, Legambiente Vicenza presenta l'ultimo libro di Paolo M. Stella, "Incursioni di enigmistica botanica". L'architetto e autore vicentino dialogherà con Valentina Dovigo, presidente del circolo di Legambiente. E' previsto un piccolo aperitivo offerto dall'associazione ai partecipanti.



Il romanzo presentato dall'autore narra di una stravagante combriccola che lotta per salvare dall'abbattimento gli alberi di un paesino sull'altopiano, attraverso enigmi e rebus. Insomma, il libro perfetto per iniziare l'estate!



La serata sarà anche l'occasione per presentare a tutte e tutti l'andamento dei lavori di riqualificazione dell'aula didattica, un progetto voluto dai volontari Legambiente e dai cittadini del quartiere e realizzato in parte grazie ad una raccolta fondi.



La serata è a ingresso libero. Per raggiungere più comodamente l'aula didattica l'ingresso del Parco è quello da via Dino Carta. Portate con voi un telo, un cuscino o una sedia da campeggio per stare più comodi!