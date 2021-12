Concerto a Orgiano: 'una luce per il nuovo anno'

"Una luce per il Nuovo Anno" - Concerto per soli, coro, violino, violoncello, pianoforte con musiche classiche e musiche del Novecento.

Informazioni sull'evento

"Una luce per il Nuovo Anno" - Concerto per soli, coro, violino, violoncello, pianoforte. Il programma offre musiche classiche e musiche del Novecento che hanno come filo conduttore il tema della luce e della speranza.



Coro "Amici della Musica" di Barbarano Mossano



Pianoforte: Stefano Bettineschi



Violino: Mario Zeffiro



Violoncello: Enrico Maderni



Dirige: M° Antonio Zeffiro



Info: 346 249 4599



Prenotazioni al seguente link: https://bit.ly/3oOgP3G