Una giornata dedicata al racconto illustrato alla libreria La Vispa Teresa 

Sabato 12 settembre 2020 la Libreria La Vispa Teresa, organizza una giornata alla scoperta dei Silent Book, ovvero i libri illustrati.

Libri che silenziosi di parole, sono invece ricchi di suggestioni, ma soprattutto hanno il vantaggio di parlare la lingua universale delle immagini. Si pensi solo che questi libri sono la base del progetto che vede Ibby Italia, in concerto con Ibby International, impegnati alla creazione di una biblioteca costituita da Silent Book a Lampedusa, luogo tristemente noto per i numerosi sbarchi ma che vuole accogliere i bambini che non possono essere privati di quei buoni principi di cui i libri sono portatori.

Pertanto, con questa giornata dedicata interamente a questi albi, la libraia vuole farvi entrare in questa forma particolare del racconto illustrato che può parlare a lettori molti diversi, dai più piccoli a quelli più grandi, che con l’immagine non hanno più lo stesso rapporto.

L’evento si svolgerà durante tutta la giornata negli orari di apertura della libreria

Libreria La Vispa Teresa

Via Giuseppe Vaccari 144, Vicenza

Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Tel. 0444 1233829