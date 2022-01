Una domenica tira l'altra: spettacoli e laboratori per bambini e famiglie

Una domenica tira l'altra, l'ormai consueta rassegna promossa dal Comune di Valdagno e rivolta a bambini e famiglie, si prepara a scaldare i motori per una nuova edizione.

Con la collaborazione del Cinema Teatro Super e del Museo Civico "D. Dal Lago", partiranno domenica 16 gennaio i sei nuovi appuntamenti tra teatro e laboratori.

Quattro saranno le domeniche a teatro e altre due quelle dedicate ai laboratori creativi.

Programma

Domenica, 16 gennaio, alle 15.00 con Ullallà Teatro Animazione che proporrà lo spettacolo multimediale Ridere, ridere, ridere ancora. Nel 2051, un ipotetico futuro molto prossimo, il temibile professor Serio De Profundis vuole bandire il divertimento dalla faccia della terra. Passa le sue giornate alla caccia di libri, film, canzoni, poesie e qualsiasi altro reperto che possa suscitare nell’animo umano leggerezza e divertimento.

Il 6 febbraio (ore 15.00) sarà il turno del Teatro del Buratto con Babebibo... blu, la storia di una bambina che non si sente ancora pronta ad affrontare il mondo. Nella sua solitudine gioca con suoni e parole in associazione libera e attraverso questi giochi scopre e riconosce, nominandole, alcune emozioni di cui fa tesoro. Solo allora sarà pronta ad affrontare il mondo, ad uscire dalla sua stanza.

Il 6 marzo (ore 15.00) a salire sul palco del Super saranno gli attori de La Piccionaia con Spegni la luce! Lo spettacolo nasce da una ricerca teatrale realizzata con bambini e genitori sulla paura del buio. Aurora Candelli e Julio Escamilla in scena giocano con dolcezza con pensieri ed emozioni molto vicini al mondo quotidiano dei bambini, rendendo le loro storie protagoniste dello spettacolo.

Il 20 marzo (ore 15.00) Il Gruppo del Lelio porterà in scena, tra spettacolo e clownerie, il suo Jack e il fagiolo magico. Jack, bambino semplice e dai grandi valori ci insegna l’importanza del rispetto, dell’amore e della condivisione perché chi disprezza, insulta, sfrutta e tiene tutto per sé pian piano si guarderà allo specchio e scoprirà di essere niente di meno che un... Orco!

Per i laboratori ci si sposterà al Museo Civico Dal Lago nelle giornata del 5, 12 e 19 febbraio, con due repliche dalle 15.30 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.00, per scoprire con il gruppo L'Ago nel Pagliaio la Sartoria creativa e il mondo del cucito tra stoffe, bottoni, ago, fili, macchina da cucire e tanta, ma proprio tanta, fantasia.

Il 3 aprile, invece, alle 15.30 a Palazzo Festari Pleiadi Science Farmer con il loro Robo-tinkering guideranno il pubblico alla scoperta del mondo dei robot e alla costruzione di un vero e proprio robot funzionante.

Per informazioni e biglietteria è possibile rivolgersi al Cinema Teatro Super al numero 0445 401909 o sul sito www.cinemotion.in e ancora all'Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Valdagno al numero 0445 428223 o sul sito www.comune.valdagno.vi.it.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-covid.