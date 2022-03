Una croce per la pace al castello di Thiene

Una croce composta da centinaia di nastri arrotolati a mano. Sarà "O Crux, Ave, Spes Unica", l'opera dell’artista milanese Maria Anastasia Colombo, a dare nuova vita alla Cappella Gentilizia del Castello di Thiene. Scelta come simbolo di speranza e pace - in tempi difficili come questi che viviamo - l'opera verrà esposta al pubblico in concomitanza con l'evento dedicato ad arte e artigiani Tempo di Primavera, che si svolgerà il 2 e 3 aprile. La croce verrà installata il 19 marzo e, grazie all’apertura straordinaria della cappella a cura dei ragazzi dell’indirizzo turistico ITET, sarà già visitabile dal 25 al 27 marzo e l’1 aprile, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16.30.



«L’artista coinvolta - spiega la curatrice di Tempo di Primavera, Giovanna Poggi Marchesi - utilizza per il suo lavoro un mezzo insolito: il nastro di vari colori e dimensioni, che combina e intreccia creando combinazioni geometriche e accostamenti cromatici. In questo momento specifico quest'opera vuole essere per noi simbolo di pace e di speranza». Il concept dell'opera è frutto di settimane passate a pieghettare 2.205 metri di nastro, dell’altezza di soli 15 millimetri, ripartito in diverse centinaia di pezzettini di tonalità di marrone, verde, giallo «per creare - sottolinea l'artista - una cromia non “mono-tona”, ma vibrante, che all’occhio dello spettatore renda l’effetto del legno». L'opera, realizzata in legno e nastro, è alta due metri e mezzo e larga uno e mezzo.



L'evento Tempo di Primavera offrirà al visitatore anche la possibilità di percorrere un itinerario artistico all'interno del Castello e sarà composto, oltre che dalla collezione permanente, dall’installazione dell'artista di origini tedesche Anja Maria Strauss, "Wortlos Im Netz Des Zeitlosen”, e dalle tele dell'artista cinese Dong Xing, "NO.02.202", e della franco-congolese Frédérique Nolet de Brauwere, "Espace 12 10 20”, in collaborazione con Arte Laguna Prize. Inoltre, più di 50 artigiani saranno presenti al Castello: la loro selezione, curata da Stefania Barsoni, ambasciatrice del progetto Wellmade della Fondazione Cologni, e dalla stessa Giovanna Poggi Marchesi, pone un’attenzione particolare ai giovani, alla capacità di trasmissione del saper fare e all’innovazione delle tecniche di produzione con l’impiego di nuove tecnologie e materiali.



Informazioni, biglietti e modalità di accesso di Tempo di Primavera: castellodithiene.com



Informazioni sull’artista Maria Anastasia Colombo: www.mariaanastasiacolombo.net/