Un viaggio nelle emozioni della musica da camera con Ensemble Musagète

Domenica 21 novembre alle ore 17 le Gallerie d’Italia di Vicenza ospitano il secondo appuntamento di Musica, una storia emozionante, la stagione concertistica realizzata dall’Ensemble Musagète che quest’anno raggiunge il ragguardevole traguardo della ventesima edizione. Nel 2001 nasceva infatti a Palazzo Leoni Montanari questo gruppo cameristico a geometria variabile che negli anni ha accompagnato l'attività espositiva delle Gallerie, contraddistinguendosi per una vocazione divulgativa capace di offrire al pubblico prospettive di ascolto curiose e attente ai legami tra la musica e il più vasto panorama culturale.

L’edizione 2021-2022 prende spunto da una riflessione contenuta nel romanzo Diario di un anno difficile del premio Nobel per la Letteratura John Maxwell Coetzee nel quale la musica viene descritta come capace di esprimere, accogliere e plasmare i sentimenti.

Le pagine contenute nel programma di questo secondo concerto, pur essendo racchiuse in un arco temporale relativamente circoscritto - compreso tra il 1905 e il 1932 - offrono un ventaglio di emozioni molto ricco, filtrato attraverso prospettive e approcci diversi nei confronti della funzione emozionale della musica.

Il concerto si apre con un piccolo dittico per clarinetto e violino di Paul Hindemith (1895-1963), scritto nel 1932, che interpreta perfettamente quella via asciutta, apparentemente algida e distaccata, con la quale l’autore reagì alla retorica tardo romantica, gradita al nascente regime nazista.

Si passa poi a L'Histoire du Soldat - qui nella versione per trio del 1919 - una delle opere chiave del multiforme percorso di Igor Stravinskij (1882-1971), nella quale l’autore, partendo da un racconto di Afanaseev, dalle atmosfere luciferine che possono ricordare il Faust, ci offre una graffiante e sarcastica visione dei sentimenti, perfetta interprete delle lacerazioni del primo dopoguerra.

Il concerto si chiude con il trio op. 274 di Carl Reinecke (1824-1910), composto nel 1905, ma estremo frutto del secolo precedente. Questa pagina si riallaccia infatti alla più sincera e intima vena del Romanticismo tedesco, anche attraverso l’uso di timbri scuri ed evocativi quali quelli del corno e del clarinetto.

Programma concerto domenica 21 novembre 2021, ore 17.00

Paul Hindemith (1895-1963) Due duetti per violino e clarinetto “Abendkonzert”

Igor Stravinskij (1882-1971) Suite da L’Histoire du soldat per violino, clarinetto e pianoforte

Carl Reinecke (1824-1910) Trio per clarinetto, corno e pianoforte, op. 274

ENSEMBLE MUSAGÈTE

Luigi Marasca clarinetto

Enrico Barchetta corno

Massimiliano Tieppo violino

Gabriele Dal Santo pianoforte

