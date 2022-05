Un territorio in un bicchiere: arriva il festival della birra regionale

Orario non disponibile

Quando Dal 03/06/2022 al 05/06/2022 Orario non disponibile

Nonna Papera inizia a dare i numeri:

- 3 giorni di puro godimento

- 13 birrifici regionali e relativi birrai presenti

- 30 spine a rotazione costante

- 1 intero Territorio nel bicchiere



Tutto questo e molto altro ancora sotto un unico cielo, quello di Quinto Vicentino, dentro il pAb con la A maiuscola e fuori di testa!

Solo grazie al bicchiere dedicato, con questo prezioso manufatto potrai bere illimitatamente tutte le Lager presenti al compleanno, beneficiando di ulteriori sconti per tutto l'anno, Territorio incluso, quando potrai bere 5cl in più, a parità di prezzo, semplicemente mostrando il tuo superbicchiere all'oste.

Territorio e le sue 30 birre ti sembrano 31 motivi sufficienti per partecipare? Prenota subito il tuo sorso ravvicinato di Territorio whatsappandoci al 347 471 2738!