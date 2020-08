Un ponte, una città: Bassano e le sue storie: visita guidata

Il Ponte Vecchio è il simbolo di Bassano del Grappa: punto di collegamento tra il territorio vicentino e trevigiano dove il fiume Brenta si restringeva, con la sua presenza ha garantito lo sviluppo economico della città. Una città laboriosa, patria di grandi artisti, di imprenditori all’avanguardia, di soldati, che, come il suo ponte, ha visto nei secoli le furie della natura e i disastri delle guerre, ma è sempre stata capace di rialzarsi. Dall’arte ceramica, a quella della stampa, fino alla produzione della grappa, vedremo come la storia di Bassano non è fatta solo di grandi palazzi e importanti chiese, ma di tradizione e rinnovamento, di antichi saperi e moderne tecnologie.



Un ponte, una città: Bassano e le sue storie

Domenica 30 agosto 2020 alle ore 17.00

Appuntamento a Porta delle Grazie (Piazzale Generale Giardino 1, Bassano del Grappa)

COSTO. 12 euro a persona, ridotto 7 euro tra 6 e 14 anni; gratuito sotto i 6 anni

DURATA: 1,5 ore circa

In ottemperanza alle disposizioni anti-covid19, la visita guidata si svolgerà con un gruppo limitato di persone fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria via mail a vicenzatourguide@gmail.com

Evento organizzato da Vicenza Tour Guide e Michela Vignato Guida Turistica