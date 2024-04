“Un parco di fantasie” a villa Godi Malinverni

Il progetto “I giardini del Palladio”, voluto dal proprietario Christian Malinverni e finanziato dal PNRR, prosegue le sue attività culturali con la rassegna “Un parco di Fantasie” che porterà spettacoli teatrali e laboratori all’interno dei giardini storici e del parco secolare di Villa Godi-Malinverni a Lugo di Vicenza.

La rassegna, organizzata dalla compagnia vicentina Exvuoto teatro, andrà in scena i weekend del 27 e 28 aprile e dell’ 8 e 9 giugno.



Il 27 aprile è in programma la passeggiata esperienziale “Mappatura emotiva” di e con exvuoto teatro in tre turni: 14:00, 15:30, 17:00. Questo racconto immersivo ambientato nel parco della villa rielaborerà in forma drammaturgica le esperienze e i racconti dei cittadini delle comunità limitrofe riguardanti il loro rapporto con la villa raccolti durante la costruzione di un archivio orale creato nei mesi precedenti. I partecipanti saranno accompagnati nel parco dalle voci e

dalle suggestioni degli attori che, muniti di casse audio, alterneranno la loro narrazione con le riproduzioni delle voci dei protagonisti dell’archivio, creando un’atmosfera emotiva che metterà gli spettatori in contatto con il passato e con il futuro della loro comunità e del loro patrimonio.

Ingresso con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/geUaDdxaPqYqKUPj6 o all'indirizzo giardinidelpalladio@gmail.com.



Il 28 aprile invece, spazio ai più piccoli con lo spettacolo laboratoriale “Un giorno da ape” in scena alle ore 16:00 nel parco secolare. In compagnia di un’ape esploratrice che vive qui e lì tra i parchi storici del Veneto, i giovani spettatori vivranno un’esperienza dove racconto e gioco si fondono per trasmettere ai più piccoli pratiche di democrazia che l’osservazione del mondo delle api può insegnare a noi esseri umani. Sarà un modo esperienziale di vivere il parco tra animazione e laboratori dove i più piccoli potranno conoscere una tradizione agricola del proprio territorio come l’apicultura, in attesa che le vere api arrivino di nuovo in parco grazie alla loro futura introduzione grazie al progetto “I Giardini del Palladio”. Le famiglie partecipanti possono portare delle copertine per stazionare nel parco.

Ingresso con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/geUaDdxaPqYqKUPj6 o all'indirizzo giardinidelpalladio@gmail.com.