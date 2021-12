'Un pacchetto di Gauloises' di Theama Teatro

«Ambientato nell’immaginaria città di Crisopoli – commenta Piergiorgio Piccoli – il romanzo parla di isolamento dal mondo, di una solitudine forzata che inevitabilmente si collega a quanto stiamo vivendo. Il protagonista, dopo essersi allontanato per togliersi la vita, decide di non compiere quel gesto estremo e torna a casa. Durante la sua assenza, però, l’umanità si è dissolta improvvisamente. Per lui inizia così un viaggio indietro nel tempo, lungo la vita che ha vissuto. Capirà allora che il suo più grande rimpianto è quello di non essere riuscito ad amare e ad essere amato fino in fondo. Per chi verrà rimarrà comunque una speranza: quella di costruire un futuro basato su nuovi valori».

Nuovo appuntamento venerdì 17 dicembre alle 21 con “Hic et Nunc”, la stagione di spettacoli ed eventi di scena all’AB23, spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo e affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona.

In agenda l’atteso debutto vicentino di “Un pacchetto di Gauloises”, recentissima produzione di Theama ispirata all’omonima biografia dello scrittore varesino Guido Morselli (1912-1973) scritta da Linda Terziroli, che nell’allestimento si intreccia a estratti di “Dissipatio H.G.”, romanzo di fantascienza uscito nel 1977, a quattro anni dalla morte dell’autore e nel 2021 pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti, dove il New Yorker ha dichiarato Morselli scrittore dell’anno.

La regia è di Piergiorgio Piccoli, che firma anche l’adattamento del testo. Sul palco, oltre allo stesso Piccoli, saranno impegnati Aristide Genovese, Anna Zago, Anna Farinello, Daniele Berardi, Carlo Properzi Curti, Michela Mocchiutti e Paolo Rozzi. Azioni fisiche di Greta Bragantini e Carlotta Pozza, coordinate da Ester Mannato. Progetto scenografico di Franco Sinico, musiche e video di Fabio Ferrando.

Lo spettacolo è nato all’interno del progetto “A casa nostra”, finanziato dalla Regione del Veneto con il coinvolgimento anche della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza.

Biglietto unico a 10 euro. Ingresso nel rispetto delle normative anti-Covid. Info e prenotazioni: info@theama.it oppure 0444 322525. L’AB23 si trova in contra’ S. Ambrogio e Bellino 23 a Vicenza.