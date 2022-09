Un'ora di niente, spettacolo teatrale allo Spazio Kitchen

Mescolando narrazione, stand up comedy e prosa, Paolo Faroni allo Spazio Kitchen si avventura in un flusso di coscienza potentemente comico e poetico che non fa sconti a nessuno, in primis a se stesso: dagli amori platonici alle perversioni sessuali, lo spettacolo racconta il continuo sballottamento tra desiderio di elevarsi e istinto animale dell’autore, all’insegna di un’esistenza che è insieme “paradiso e schifezze”.

Un monologo à la Pazienza, che passa da uno stile a un altro, usando come unico collante l’ironia e la sua regola aurea: una gravità velata di leggerezza. Un monologo recitato da un Mercuzio vestito a festa a cui il pubblico può rispondere come Romeo: “Taci, ti prego, tu parli di niente”. Già… Io parlo di sogni.

SPAZIO KITCHEN - Via dell'Edilizia 72 Vicenza

Ingresso Interi

- Tesserati 2021/2022 e 2022/2023: 12,00 Euro

– Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera annuale 2022/2023

(valida fino a tutto dicembre 2023)

Riduzioni

- Promozione Under 30: 9,00 Euro+3,00 Euro tessera annuale 2022/2023

– Possessori VI-University card: 7,00 Euro+3,00 Euro tessera annuale 2022/2023 (vedi: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,321262)

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2022/2023: 6,00 Euro.

– Carnet/Abbonamento per 5 spettacoli (vedi info: https://www.spaziokitchen.it/6359/campagna-abbonamenti/ )



E’ necessaria la prenotazione a info@spaziokitchen.it oppure con un sms al 335 5625286