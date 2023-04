Un mondo antico: escursione alla Valle dei Mulini di Lusiana

Escursione guidata nella Valle dei Mulini di Lusiana, tra bellezze naturali, opere dell’uomo e panorami che non ti aspetti. Percorso in un ambiente naturale che conserva quasi integri nel tempo gli elementi di antiche organizzazioni del territorio e delle sue risorse.

Un viaggio nel passato, da salisi, sentieri lastricati in sasso e delimitati da muri a secco, a contrade che celano antichi mulini, pestarini per brillare l’orzo, segherie per fare tavole e travi, magli per battere il ferro e un forno comunitario del pane. Vallate un tempo piene di vita e villaggi colmi di gente operosa che lavorava dietro ai campi, ai boschi, ai mulini.

Si toccherà la devozione religiosa dell’Eremo di San Valentino e da qui i sentieri prenderanno un carattere più selvaggio, dove suoni e colori di primavera e sottofondi di acque di torrente ci accompagneranno. Un tuffo nella “poesia” del passato e in una Natura tutta da scoprire.

Domenica 16 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 15.00 - Cammino in Natura, fonte di vita per borghi del passato

Meta: Valle dei Mulini di Lusiana, valle del Chiavone, Eremo di San Valentino - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI), pedemontana vicentina.

Escursione: difficoltà media - dislivello positivo 450 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Parcheggio Cimitero del Covolo

Via Covolo, 1, 36046 Covolo VI

https://goo.gl/maps/ofaCuGSumThMwn8Q6

Equipaggiamento richiesto: Scarponcini da trekking, k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia ( con acqua) e snack, cappellino, PRANZO AL SACCO!

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini, ombrellino.

Guida: Michele Boscolo - International Mountain Leader, AMM Collegio Guide Alpine Veneto, Guida Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago, Fotografo Naturalista



