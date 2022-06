Un lavandeto sotto il Monte Corno

La passeggiata parte da Piazza Campana, nel comune di Lusiana Conco, per un itinerario caratterizzato da lunghi tratti nel bosco (in cui forse avremo la fortuna di scorgere qualche animale selvatico) che ci porterà a lambire le pendici del Monte Corno, per poi scendere verso la Costa dei Pieri.

Su questi pendii assolati, a 700 metri di quota, si trova il lavandeto di Letizia, che coltiva e trasforma la lavanda e altre piante aromatiche e officinali di propria coltivazione o raccolte allo stato spontaneo.

Ci si ferma per il pranzo al sacco e per conoscere la realtà della sua azienda agricola Synergo. Per l'occasione si possono degustare le tisane, fresche e dissetanti, dolci fatti in casa, dal profumo aromatico, sfiziosità salate e insaporite con i suoi speziali.

Sarà anche possibile acquistare i podotti: tisane, spezie, oli essenziali e idrolati, tutto lavorato a mano, con passione e dedizione.

ESCURSIONE SUL VERSANTE SUD DELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI

QUANDO: domenica 3 luglio 2022

Ore 9:30

Ritrovo presso località Campana - Lusiana (link Maps: https://goo.gl/maps/iL91BFw9vWSaaVuG7

DURATA ESCURSIONE: 5 ore circa, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 10 km, dislivello 400 m.

COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

DEGUSTAZIONE offerta

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, pranzo al sacco, abbigliamento idoneo alla stagione, giacca antipioggia, cappellino e crema solare, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via sms/whatsapp o email: 348 8630711, chiara.guidanatura@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.